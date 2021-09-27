ضبط عصابات النصب على المواطنين في المحافظات.. «سرقوا شقى عمرهم»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة يشتى صورها ولا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم توظيفها واستثمارها.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من «صاحب محل أجهزة كهربائية، مقيم بمحافظة سوهاج» و«5» آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم؛ لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بقال نصب على 6 مواطنين في مليون جنيه

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام «صاحب محل بقالة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج»، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية من خلال المحل الخاص به والكائن بمركز شرطة سوهاج مقابل أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ «مليون جنيه» من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

صاحب محل يستولى على 1.3 مليون جنيه من أحد الأشخاص

في السياق ذاته، رصدت الأجهزة الأمنية في سوهاج أيضًا، قيام «صاحب محل لتجارة الملابس الجاهزة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج» بالنصب على المواطنين، من خلال تلقي مبالغ مالية؛ بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة، من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة سوهاج مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وتمكن صاحب محل الملابس، من الاستيلاء على «1,360,000 جنيه» من الشاكي وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

سيدة الإسكندرية نصبت على مواطن بالشرقية في «شقى عمره»

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من «أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الشرقية»، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام «إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة الإسكندرية» بالنصب على المواطنين من راغبي السفر للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم؛ زاعمةً قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها.

وتمكنت المتهمة من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي؛ بزعم تسفيره إلى إحدى الدول، وتوفير فرصة عمل له بها وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، وأحيلوا للنيابة؛ لمباشرة التحقيقات.