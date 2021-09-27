السيسي عن التعديات: البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة.. واللي يغلط هيتحاسب

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولين بمواجهة التعديات على موارد الدولة المصرية، موضحًا: «البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة، لكنها بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بكده، حتى واحنا بنمارس حاجات غلط، نبقى عارفين إننا هنتحاسب عليه».

الرقعة الزراعية ستزيد من خلال استخدامنا الجيد للمياه

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنه لن يقبل بالتعديات على موارد المصرية: «الرقعة الزراعية ستزيد من خلال استخدامنا الجيد للمياه، ومحطة المعالجة اللي بنفتتحها هتعمل 2 مليار متر مياه، كانوا بيروحوا فين؟! المنزلة والبحر المتوسط.. لكننا عملنا برنامج لري 500 ألف فدان، ونفس الكلام في الدلتا الجديدة يعني ممكن يبقى عندنا 2 مليار كمان، يعني 4 مليار متر مياه، كأننا زودناهم وخليناهم لأرض زراعية».

وخلال كلمته، دعا الرئيس السيسي، الشعب المصري إلى التعاون مع الدولة في مشروعات نظم الري الحديثة وتبطين الترع وغيرها من المشروعات القومية: «حطوا إيديكم معانا لأنها مصلحة واحدة، ومصلحة وطن ومصلحة بلد، عشان بلدنا تاخد مكان أفضل من المكان اللي كانت موجودة فيه».

وقف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية

وأضاف أنه لن يقبل بالتعديات على موارد المصرية: «أي ممارسات سلبية مش هتبقى مقبولة، وإذا كانت مقبولة قبل كده أنا مبعرفش أعمل كده، مبعرفش أطنش، لو كنت أعرف أطنش كنت طنشت في 2011 و2012 و2013 وسيبت البلد للمجهول».

وأعلن الرئيس السيسي، اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة التعديات على الجسور وموارد الدولة المصرية، من بينها وقف أي دعم تقدمه الحكومة مثل الخبز والتموين وغيرهما لأي مواطن يقوم بتلك التعديات.