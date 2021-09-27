سيناء تتجه للعمران بوعود السيسي «مشروعات صحية ومحطات معالجة» في أسبوع

خطوات ثابتة يسير بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التنمية الحقيقية في سيناء، تنفيذًا لوعوده في أسرع وقت، وهو ما شمل عدة إنجازات في أسبوع واحد بداية من المشروعات الصحية التي افتتحها الثلاثاء الماضي، إلى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد المٌفتتحة صباح اليوم الاثنين لاستصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء ، و6 محطات لتحلية مياه البحر بسيناء اليوم.

مشروعات صحية في سيناء

في الثلاثاء الماضي افتتح الرئيس السيسي، عدد من المنشآت الصحية ضمن مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، ومنها «مستشفى سانت كاترين، ومركز طب الأسرة بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، وفي محافظة السويس»، كما وعد بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر خلال أيام قليلة.

وبعد أقل من أسبوع نفذ الرئيس السيسي وعده، وافتتح اليوم الاثنين محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعتبر هي الأكبر في العالم من نوعها في إنتاج المياه المعالجة ثلاثيًا من الصرف الزراعي، واستخدامها في استصلاح آلاف الأفدنة في سيناء.

محطة بحر البقر الأضخم من نوعها بالعالم

وتصل تكلفة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد إلى 20 مليار جنيه، إذ تصل طاقتها الإنتاجية إلى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم الواحد من المياه المعالجة ثلاثيًَا، وسنويًا نحو مليار متر مكعب.

استفادات كبرى من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

وتساهم المحطة في استصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء بمناطق «سهل الطينة، جنوب القنطرة شرق، 30 يونيو، بئر العبد، السر والقوارير» بواسطة المياه المعالجة ثلاثيًا، والتي كانت مٌهدرة من مصرف بحر البقر، حيث يتم تحويل مسار المياه إلى شمال سيناء عن طريق سحارة السلام بجنوب بورسعيد.

وتساعد محطة بحر البقر في المشروعات التنموية المتكاملة في المجالات الزراعية والحيوانية والصناعية، وهو ما يوفر نحو 40.2 ألف فرصة عمل للشباب، فضلًا عن الاستفادة بمياه المصرف البالغ طوله 190 كيلو مترًا على امتداد يبدأ من جنوب القاهرة ويمر على «بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية والقليوبية» لينتهي ببحيرة المنزلة، إذ كان يعتبر من أكثر المصارف الملوثة للبيئة.

السيسي يفتتح 6 محطات لتحلية مياه البحر في سيناء

كما افتتح الرئيس السيسي 6 محطات لتحلية مياه البحر في سيناء اليوم الاثنين، منها واحدة بمدينة نويبع بطاقة إنتاجية 15000 متر مكعب يوميًا، وأخرى في أبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب باليوم، مع محطة بمدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، وفي رأس سدر طاقتها 3000 متر مكعب في اليوم، وشملت افتتاحات الرئيس، محطة طلمبات رفع مياه شادر عزام بطاقة 400 ألف متر مكعب في اليوم الواحد، ومحطة رفع طلمبات السلام الرئيسية الجديدة، وطاقتها تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميًا.