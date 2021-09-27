القصير: مساحة الرقعة الزراعية ارتفعت لـ9.7 مليون فدان

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنّ القطاع الزراعي من أكثر القطاعات حساسية من التغيرات المناخية، لذلك فأي تغيير سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع، سواء متوسط إنتاجية المحاصيل وجودتها، أو معدلات استهلاك المياه مع زيادة عمليات التبخر، وارتفاع ملوحة التربة خاصة في المناطق الساحلية وزيادة معدلات التصحر وتدهور الأراضي.

الرئيس وجّه الحكومة بالانتباه لخطورة التغيرات المناخية

وأضاف وزير الزراعة، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الرئيس وجّه الحكومة بالانتباه لخطورة التغيرات المناخية، وتشكيل مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يضم الوزارات المعنية للتخفيف من تلك الآثار.

ارتفاع معدلات الزيادة السكانية بنسب لا تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي يؤثر على التنمية

وأشار القصير، إلى أنّ ارتفاع معدلات الزيادة السكانية بنسب لا تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي، يؤثر بأشكال مختلفة على محاور التنمية، ويظهر أثره بشكل مباشر على القطاع الزراعي، حيث يؤدي إلى نقص مساهمة قطاع الإنتاج والزراعي في الناتج المحلي، ووجود فجوة غذائية في السلع الاستراتيجية ونقص الصادرات وارتفاع الواردات.

ولفت إلى أنّ مساحة الرقعة الزراعية ارتفع لـ9.7 مليون فدان، وجار تنفيذ مشروعات عملاقة في هذا الاتجاه، موضحا أنّ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ستسهم في زيادة المساحة المنزرعة في شمال ووسط سيناء لـ675 ألف فدان.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح صباح اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، حيث تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا.

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.

ويبلغ طول مصرف بحر البقر، نحو 190 كيلو مترا، ويعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر، وهو الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مرورا بـ5 محافظات، هي بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والقليوبية، وينتهي بصرف ما بداخله فى بحيرة المنزلة.