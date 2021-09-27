السيسي للمتعدين على موارد الري والأراضي الزراعية: «بتهدوا بلدكم»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية مستمرة في مواجهة التعديات، موضحًا: «المفروض مننساش الكلام ده، هوجة الدولة خلال 4 سنين وخلاص بقى، أنا بقول كده للمحافظين والتنمية المحلية والحكومة ونفسي والمواطن».

التعديات تهدم قدرة الدولة

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنه لن يقبل بالتعديات على موارد المصرية: «مينفعش ندفع أرقام عشان نزرع 500 ألف فدان، وانت تبني على الأرض بعد كل اللي احنا بنقوله، انتو بتهدوا بلدكم، والله هذا السلوك والمسار هدم لقدرة الدولة، مفيش حد بيعمل كده في بلدنا».

وتابع: «مفيش حد بيجي على منشآت ري الناس بتشرب منها وتزرع منها ويروح حد يتعدى عليها كده.. 6 شهور وكل حتة هترجع زي ما كانت من 30 سنة، مش قبل 2011، وهترجع نظم الري والجسور زي ما كانت، كل حاجة غلط فيكي يا مصر هتتشال طول ما أنا موجود في مكان».

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأكبر في مصر والشرق الأوسط

وتعتبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والمشروع الأهم في تنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة 1.2 مليار دولار، وتعمل بمعالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3، ونحو مليار م3 كل سنة.

وتستصلح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا، وتنقذ مياه بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد إليها الحياة البحرية.