وفاة سيدة جسر السويس بعد دهسها بسيارة تسير عكس الإتجاه (صور)

شهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، حادثا مروعا، عندما قام أحد قائدي السيارات، بمخالفة القانون والسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه، ولم يكتفِ بذلك فقط بل قام بدهس إحدى السيدات التي تدعى «أميرة» في العقد الثاني من عمرها، وفر هاربا ولم يتوقف لمحاولة إسعافها، مما تسبب في مصرعها داخل أحد المستشفيات.

دهس السيدة أسفل السيارة

عانت السيدة نحو شهر ونصف متألمة بكسور في قدميها وذراعيها ومنطقة الحوض وشرخ في الجمجمة، فضلا عن حدوث نزيف داخلي بالمخ، وفشلت كل محاولات الأطباء لإنقاذها نظرا لخطورة حالتها، إلى أن لقيت حتفها بعد مدة العلاج، ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة التي شهدت الحادث على طريق جسر السويس، لحظة سحل السيدة أسفل عجلات السيارة.

الأجهزة الأمنية تحدد هوية السائق

وبمراجعة الكاميرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق الذي ارتكب الحادث ولم يتوقف لإسعاف السيدة، حيث أن الكاميرات رصدته وهو يسير بسرعة جنونية في عكس الاتجاه، واصطدم بالمجني عليها أثناء عبورها الطريق، وهرول كل المتواجدين بالمكان والمحلات أثناء وقوع الحادث إليها في محاولة منهم لنجدتها، عن طريق الاتصال بسيارة الإسعاف، التي حضرت بعد دقائق من وقوع الحادث.

إبلاغ أسرة المجني عليها بالواقعة

تم نقل المجني عليها إلى المستشفى، وهي في حالة يرثي لها، فاقدة للوعي بشكل كامل، وتم إخبار ذويها عن مكان تواجدها، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت وأخذت أقوال بعض الشهود على الواقعة، وتبين أن المتسبب في الحادث شخص كان يسير عكس الاتجاه، وذلك بمراجعة كاميرات المراقبة، وتم تتبع السيارة والوصول إلى هوية السائق، الذي اعترف بالواقعة وعدم القصد في ارتكابه.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.