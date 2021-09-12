«مقطورة» تدهس ميكروباص في جسر السويس.. ووقوع ضحايا

شهدت منطقة الجراج بجسر السويس، شرق محافظة القاهرة، حادث بشع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث دهست سيارة «مقطورة» سيارة أخرى «ميكروباص»، وأسفر الحادث عن وقوع وفيات وإصابات.

وانتقلت قوة من مباحث المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، وحصر عدد المتوفين والمصابين، وتحفظت القوات على سائق «المقطورة» المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

الميكروباص تحول إلى قطعة حديد

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن قائد المقطورة كان يسير عكس الاتجاه ودهس السيارة الميكروباص وحولها إلى قطعة حديد، وأسفر عن وقوع متوفين ومصابين، وجاري حصرهم، ولاترال التحقيقات مستمرة.

حادث المرج

وفي واقعة أخرى، كان الطرئق الدائري بمنطقة المرج، قد شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل يومين، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين عقب انقلاب السيارة إثر اصطدام السائق بالحواجز الخرسانية، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثث.