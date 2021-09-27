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محمود مسلم

ضبط شخصا يتاجر في المواد المخدرة وبحوزته سلاح ناري بالغربية

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الوطن
12:32 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، إتجار «أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالمحافظة»، في المواد المخدرة، مُتخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية التي تتاجر في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «فرد محلي – عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام – مبلغ مالي»، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، واتخذت الإجراءات القانونية.

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