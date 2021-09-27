توافد أهالي الغربية على مراكز لقاح كورونا قبل سفرهم (صور)

شهدت قري ومراكز محافظة الغربية، اليوم الاثنين، توافد الآلاف من الأسر والعائلات على المراكز الثابتة والمتنقلة لتلقي لقاح فيروس كورونا، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة وشهدت إقبالا كثيفا خلال الفترة الماضية.

وكيل الصحة بالغربية: توافد الأسر والعائلات على المراكز الثابتة والمتنقلة

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأماكن المخصصة لإعطاء اللقاح وتوفير سبل الراحة وتخفيف التكدس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

التقديم عبر الرابط المخصص لحجز أو الحجز الفوري وإعطاء اللقاح

وأشاد المواطنون بالتنظيم داخل مراكز التطعيم، وسرعة الاستجابة لطلباتهم، بعدما قدموا عبر الرابط المخصص لحجز أو الحجز الفوري وإعطاء اللقاح وذلك من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة: https://egcovac.mohp.gov.eg/.

صحة الغربية: تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

وكشف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الغربية من أعلى المحافظات في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وتحقق المستهدف اليومي منذ أن بدأت فعاليات تطعيم فيروس كورونا بجميع مراكز اللقاح على مستوى أنحاء قرى ومراكز المحافظة.

استمرار فعاليات عمل الفرق المتحركة بكافة المصالح الحكومية والأندية والنقابات

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى استمرار فعاليات عمل الفرق المتحركة بكافة المصالح الحكومية والأندية والنقابات والشركات والأسواق ومراكز الشباب وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في المرحلة المقبلة.