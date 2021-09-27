مصر تتصدر إنتاج الدول العربية من الصلب في أغسطس بزيادة 52%

تصدرت مصر قائمة الدول العربية في إنتاج الصلب الخام خلال شهر أغسطس الماضي، وكشفت بيانات الاتحاد العالمي للصلب أن مصر أنتجت 878 ألف طن صلب خام الشهر الماضي، مقارنة بـ 577 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة نمو 52.1%.

واحتلت السعودية المركز الثاني بإنتاج 750 ألف طن، مقارنة بـ673 ألف طن في أغسطس 2020، وبنمو نسبته 11.4%، بينما جاءت الإمارات في المركز الثالث بإنتاج 267 ألف طن، مقابل 195 ألف طن وبنمو 36.9%.

قطر وليبيا في المركزين الرابع والخامس

وأظهرت البيانات احتلال قطر المرتبة الرابعة في القائمة بإنتاج 90 ألف طن من الصلب، مقابل 83 ألف طن، وبنمو 8.4%، بينما جاءت ليبيا في المرتبة الخامسة بإنتاج 55 ألف طن، مقارنة بـ30 ألف طن في أغسطس من العام الماضي، وبنسبة نمو 66.6%.

ووفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للصلب، التي ترصد حركة إنتاج الصلب الخام في 64 دولة فقد بلغ إنتاج الصلب عالميا في أغسطس فقط، 156.8 مليون طن بتراجع 1.4% عن إنتاج شهر أغسطس عام 2020.

تراجع في إنتاج الصين

وسجل إنتاج الصين، التي تعد أكبر دولة منتجة في العالم، 83.2 مليون طن بتراجع 13.2% عن إنتاج نفس الشهر من عام 2020، فيما بلغ إنتاج الهند 9.9 مليون طن بزيادة 8.2% عن إنتاج شهر أغسطس 2020، كما بلغ إنتاج اليابان 7.9 مليون طن بزيادة 22.9% عن إنتاج نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى المستوى القاري فقد بلغ إجمالي إنتاج أفريقيا من الصلب خلال شهر 1.3 مليون طن بزيادة 38.2%، على أساس شهري، بينما بلغ إجمالي إنتاج القاري خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 10.6 مليون طن بزيادة 30.3% على أساس سنوي.

الاتحاد الأوروبي وأمريكا

وبلغ إجمالي الاتحاد الأوروبي من الصلب 11.6 مليون طن في أغسطس، بزيادة 27.1%، على أساس شهري، وبلغ 70.9 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بزيادة 20.5% على أساس سنوي.

كما بلغ إنتاج أمريكا الشمالية في أغسطس 10.2 مليون طن، بزيادة 24.4%، كما بلغ 78.8 مليون طن في الفترة من يناير إلي أغسطس بنسبة زيادة 19.2% على أساس سنوي.