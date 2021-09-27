السيسي: «بنتألم لما بنلاقي تعدي على الأراضي الزراعية.. حرام»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تعالج المياه كي يتم استخدامها مرة أخرى «المياه اللي هتطلع من المعالجة تكفي 500 ألف فدان، وكتير من اللي بيسمعونا هيقول علشان نزرع 500 ألف فدان نصرف 160 مليار؟.. هو رقم كبير أوي صحيح.. عرفتو ليه إحنا بنتألم لما بنلاقي تعدي على الأراضي الزراعية، والنهاردة تتعدو خلال 10 سنين تآخدو 700 أو 800 الف فدان، ده إحنا علشان نعمل نص مليون فدان جداد داخلين في 160 مليار جنيه وبقول كدا علشان تبقى الأمور واضحة لازم تعرفوا إني علشان أوصل للنص فدان دول عاوز شبكة طرق وشبكة ري وعاوز شبكة كهرباء ونظم ري حديثة ومنشآت للناس اللي هتعيش على الأرض دي».

واضاف الرئيس «كل ده علشان يتعمل هيتكلف مبالغ كتير، مش كنتو بتسمعوا في دول فيها 50 مليون فدان وفي دولة فيها 100 مليون متزرعتش ليه؟ علشان زراعة الأرض ممكن تدخل في 200 مليار جنيه علشان تعملها صح وتشقلها ترع ومصارف وطرق.. فلينا حق نقول حرام نهدرالترع الموجودة».