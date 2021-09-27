العثور على جثة مسن داخل شقته في ظروف غامضة بالجيزة

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل شقته في ظروف غامضة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وما إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة العامة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بالعثور علي شخص متوف داخل شقته بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى راتب جاد الرب يونس، 59 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة ابن حارس عقار في مدينة نصر

وفي سياق متصل، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة ابن حارس عقار في مدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بداية الواقعة كانت بتلقي مأمور قسم شرطة مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى كريم عمر، 18 سنة، وبالفحص تبين أنه نجل حارس العقار الذي شهد الواقعة، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

تقرير الطب الشرعي

وكشفت تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب الوفاة، بأنه بإجراء الصفة التشريحية تبين أن السبب هو تعاطي المتوفي لجرعة زائدة من مخدر الاستروكس.