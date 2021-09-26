العثور على أجزاء من جثة يشتبه أنها «الطفلة سما» الغارقة منذ أسبوع بالمنوفية

عثر عدد من الأهالي في مركز السادات بمحافظة المنوفية، على أجزاء من جثة يشتبه في كونها الطفلة «سما»، التي غرقت في محطة مياه قبل 7 أيام، وفشلت جميع محاولات رجال الإنقاذ النهري في العثور على الجثة، وتم وقف البحث عنها مساء أمس بعد محاولات متكررة وبعد استخدام كافة الوسائل لاستخراج الجثة.

العثور على أجزاء من جثة يشتبه أنها الطفلة سما

وقال عدد من الأهالي، إنهم عثروا داخل خزان مياه بالسادات على أجزاء من جثة يشتبه في أنها للطفلة الغارقة، مؤكدين أنه تم إخطار كافة الجهات ومباحث السادات، موضحين أن الجميع ينتظر أن يتم التأكيد هوية الجزء من الجثة المعثور عليها لدفنها بعد ذلك.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم العثور على أجزاء من جثة يشتبه في كونها الطفلة سما هاني الفرجاني، التي غرقت قبل عدة أيام في محطة تحلية مياه في السادات، وفشلت جميع مساعي رجال الإنقاذ في استخراج الجثة، مؤكدين أن النيابة العامة وصلت إلى مكان العثور على أجزاء الجثة، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.