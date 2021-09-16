كشف ملابسات تعدي أب على ابنه في مدينة نصر: «ضربه بسكينة»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على «فيس بوك»، بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام والده بالتعدي عليه وإصابته.

جرح قطعي في الرقبة

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح قطعي في الرقبة بتضرره من والده لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، نتج عنه إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.