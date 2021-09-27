السيسي عن التعديات: بنضيع شقانا وحاضرنا ومستقبل أولادنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: «عاوز أوصل رسالة للناس إننا علشان نصلح أو نزرع نص مليون فدان في سيناء داخلين في 160 مليار جنيه علشان نبدأ نزرع، واتعملت إجراءات كتيرة جدا، والموضوع مش إرادة سياسية بس».

160 مليار جنيه لزراعة نصف مليون فدان في سيناء

وأضاف: «الأموال دي اللي بتتصرف، وأخدنا قروض من الصناديق العربية علشان نعمل كده، لازم الناس تعرف إن الأموال دي بقروض من الصناديق العربية بفائدة ميسرة وبمدة سداد مريحة، فهل ينفع إني لو عندي قدرات زراعة أهدرها؟.. يبقى إحنا كلنا كمواطنين ودولة نسمح نضيع شقانا وحاضرنا ومستقبل أولادنا بالتعدي».

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية مستمرة في مواجهة التعديات: «مفيش حد بيجي على منشآت ري الناس بتشرب منها وتزرع منها ويروح حد يتعدى عليها كده».

وقف الدعم الحكومي عن المتعدين

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنه لن يقبل بالتعديات على موارد المصرية: «6 شهور وكل حتة هترجع زي ما كانت من 30 سنة، مش قبل 2011، وهترجع نظم الري والجسور زي ما كانت، كل حاجة غلط فيكي يا مصر هتتشال طول ما أنا موجود في مكاني».

وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اتخاذ إجراءات من أجل مواجهة التعديات على الجسور وموارد الدولة المصرية، من بينها وقف أي دعم تقدمه الحكومة مثل الخبز والتموين وغيرهما لأي مواطن يقوم بتلك التعديات.