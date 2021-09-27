بدء تلقي طلبات الحاصلين على الإعدادية العامة..للالتحاق بالأزهر الشريف

أكدت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بناء على موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف، بدء تلقى طلبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التأهيلي المُعتَمَد من الأزهر الشريف للطلاب للالتحاق بالمعاهد الأزهرية، وذلك اعتبارا من غدٍ الثلاثاء الموافق 28/9/2021 حتى الخميس الموافق 7/10/2021

حصر أعداد الطلاب المتقدمين

أكد «قطاع المعاهد» أنه يجب استيفاء الإجراءات المطلوبة في المدة المحددة، مع عمل حصر لأعداد الطلاب المتقدمين للقيد في هذا البرنامج بكل إدارة تعليمية، وذلك وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية بموافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 والراغبين في الالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف.

شروط الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للأزهر

1- ضرورة حصول الطالب على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/2022

2-أن يتقدم ولى الأمر إلى الإدارة التابع لها بطلب التحاق.

3- أن يكون الطالب حاصلا على نسبة 70% من المجموع الكلى في الشهادة الإعدادية العامة.

4- وأن يكون حاصلا على 70% من مجموع درجات اللغة العربية.

5- يتقدم ولى الأمر بطلب التحاق في المدة بدء من غدٍ الثلاثاء حتى الخميس الموافق 7 أكتوبر المقبل بمقر الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة.

ويتم التحاق الطالب بأقرب المعاهد الأزهرية لمحل سكنه، مع ضرورة الالتزام بالحضور وفق القواعد المتبعة.

الأوراق المطلوبة للتحويل للإعدادية الأزهرية

1- أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرجا رسميا منها.

2- أصل الشهادة الإعدادية العامة.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- عدد «5» صور حديثة للطالب 4×6 ويدون عليها اسمه.

5- إقرارا مُوَقَّعاً من ولى أمر الطالب بالموافقة على التحاق الطالب بالبرنامج التأهيلي المُعتمَد من الأزهر الشريف وفق القواعد والشروط المشار إليها سابقا لتحميل نموذج طلب الالتحاق من خلال الرابط هنا.