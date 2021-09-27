عاجل.. مد تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات حتى مساء غد الثلاثاء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مُوجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مُضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الثلاثاء.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة فى فتح أبوابها؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكترونى.

وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.