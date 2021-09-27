«الدراسات الاقتصادية»: 3 فوائد تجنيها الدولة من محطة مياه بحر البقر

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف عالميا، والأضخم من نوعها علي مستوي العالم، حيث تضم 4 وحدات تقوم بتصريف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة.

وأشار إلى أن المحطة أقيمت على مساحة 155 فدانا بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، والتي سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء.

استصلاح 400 ألف فدان بسبب محطة معالجة المياه

وأشار «السيد» إلى تنفيذ المشروع بالكامل على أيدي مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، مشددا على أن هذا المشروع له العديد من الفوائد الاقتصادية منها:

1- إمكانية استصلاح 400 ألف فدان في سيناء في مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وبئر العبد والقوارير لتحويلها من أراض صحراوية إلى أراض زراعية منتجة، وتعمير سيناء بمشروعات تنموية زراعيه وصناعية من خلال الأنفاق التي ربطت سيناء بالدلتا، ما يساعد علي تحقيق التنمية السكانية في سيناء.

2- زياده الرقعة الزراعية في مصر والتي تآكلت بسبب التجريف والبناء العشوائي لتصبح في حدود 8 ملايين فدان حاليا، بعد أن كانت تتجاوز 9.5 مليون فدان في عام 2010.

3- زياده معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، حيث يبلغ إجمالي العمالة بالمحطة ما بين 2500 إلى 3 آلاف عامل، إضافة الي العمالة المتوقعة في استصلاح وزراعة 400 ألف فدان، والتي تتجاوز 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى.