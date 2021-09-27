يبحث العديد من الأشخاص خلال هذه الفترة عن كل ما يتعلق بتنسيق المرحلة الثالثة ويقبلون على تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد، لذا قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

آخر موعد تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

ويأتى ذلك في إطار الحرص على مستقبل الطلاب، حيث تقرر أن يكون آخر موعد تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي عبر فيس بوك.

وهناك عدة خطوات يجب القيام بها لتسجيل رغباتك على موقع التنسيق بالمرحلة الثالثة للقبول بالجامعات وهي كما يلي:

خطوات التنسيق

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الضغط على هذا الرابط.

-اكتب رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التى يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافى.

يختار الطالب قطاع التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بكلية فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة فى مجموعات.

بعد أن تنتهى من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التى قمت بإدخالها.

أبرز الكليات والمعاهد المتاحة بالمرحلة الثالثة 2021 الشعبة الأدبية

هناك عدد من الكليات والمعاهد المتاحة بالمرحلة الثالثة للتنسيق أبرزها مايلي:

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

تربية شعبة تربية فنيه السويستربية (طفولة) أسوان.

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

تربية رياضية بنات السويس.

تربية رياضية بنات العريش.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

تربية رياضية بنات بني سويف.

تربية رياضية بنات بورسعيد.

تربية رياضية بنات الفيوم.

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

تربية رياضية بنات المنصورة.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

تربية رياضية بنين الزقازيق.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية نوعية فنية مطروح.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية نوعية فنية دمياط.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

تربية نوعية موسيقية المنيا.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية طنطا.

تربية نوعية فنية عين شمس.

كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2021 «علوم ورياضة»

آداب انتساب موجه العريش.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية.

اقتصاد منزلي حلوان.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان.

كلية اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم.

آداب انتساب موجه الفيوم.

آداب انتساب موجه القاهرة.

كلية اقتصاد منزلي بنات عين شمس.

آداب انتساب موجه حلوان.

آداب الفيوم.

آداب المنوفية بشبين الكوم.

آداب انتساب موجه المنصورة.

آداب انتساب موجه بورسعيد.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

آداب انتساب موجه الوادي الجديد.

آداب انتساب موجه أسيوط.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس.