الجامعات تستعد للعام الجديد بأكثر من سيناريو للتعامل مع نظام الدراسة.. وانطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق

مصادر: استمرار «التعليم الهجين» و«الساعات المعتمدة»..وصيانة المدرجات والقاعات.. وبدء «اختبارات القدرات» لـ«الدبلومات»

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها للعام الدراسى الجديد 2021 - 2022 بمختلف الكليات، من حيث التجهيز للتوسع فى الدراسة بـ«نظام الساعات المعتمدة»، وإجراء الصيانة المختلفة للمدرجات والقاعات، فضلاً عن استمرار العمل بنمط «التعليم الهجين»، الذى يدمج بين نظامى التعليم التقليدى وعن بُعد.

اقتصار دخول الحرم على الطلاب المطعّمين فقط

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالى أن نظام الدراسة العام المقبل، سيكون بالساعات المعتمدة، بجانب استمرار العمل بنظام التعليم الهجين، الذى يدمج بين التعليم التقليدى والتعليم عن بُعد، فضلاً عن التشديد على حضور الطلاب بالكليات المختلفة، خاصة العملية، والاقتصار نوعاً ما وبنسب بسيطة على نظام الدراسة «أون لاين»، مؤكداً أن هناك عدداً من الخطط وضعها «الأعلى للجامعات الحكومية» بشأن نظام الدراسة للكليات المختلفة حال زيادة أعداد الإصابات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع نظام الدراسة العام المقبل، بمناسبة جائحة كورونا، الأول يتمثل فى حال انخفاض نسب الإصابات وزيادة نسب التطعيمات، فسيكون الحضور إلزامياً بمختلف الجامعات، والسيناريو الثانى يتمثل فى حال ارتفاع نسب الإصابات، وسيتم التوسع والاستمرار فى نمط التعليم الهجين والدراسة أون لاين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأوضحت أن الجامعات تنفّذ توجيهات الدولة بشأن تطعيم منتسبى الجامعات الحكومية من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، مؤكدة أنه مع بداية العام الدراسى الجديد ستكون الجامعات انتهت من تطعيم جميع منتسبيها.

وناشد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الطلاب سرعة الحصول على اللقاح بمنافذ التطعيم الموجودة بعدد من الكليات، مؤكداً أنه سيقتصر دخول الحرم مع بداية العام الدراسى الجديد على الذين تلقوا التطعيم فقط. وأشار، فى منشور عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، أمس، إلى وجود 17 عيادة داخل الحرم وخارجه لتطعيم الطلاب، تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً فى كليات «الحقوق، التجارة، الآداب، سياسة واقتصاد، دار العلوم، الآثار، العلوم، التخطيط الإقليمى والعمرانى، رياض الأطفال، العلاج الطبيعى، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الهندسة، الزراعة، الطب البيطرى، الطب البشرى، الصيدلة، طب الأسنان».

وقال «الخشت» إن الطلاب ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهم سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصّص لتلقى اللقاح، ثم اختيار محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقماً، والتوجّه بعدها إلى عيادات الكليات المخصّصة لذلك، مشيراً إلى أنه وفى حالة تعذّر تسجيل الطالب على الموقع لأى سبب، يتم التوجه مباشرة إلى أىٍّ من العيادات المخصّصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومى والكارنيه الجامعى للتسجيل وتلقى اللقاح.

كشف طبي لـ«الجدد»..وتحليل مخدرات مفاجئ قبل التسكين في المدن الجامعية

وتواصل الجامعات استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة بواسطة مكتب التنسيق، بجانب إجراء الكشف الطبى، الذى يشمل جميع أجزاء الجسم، وإجراء تحليل الدم والبول لاكتشاف أى أمراض، بجانب منح التطعيمات، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، كما أن هناك إجراءً إضافياً تتّخذه سنوياً مع طلاب المدن الجامعية يتمثل فى تحليل الكشف عن المخدرات، ويكون مفاجئاً فى ظل متابعة الطلاب من الإدارات قبل تسكينهم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تواصل إجراء الكشف الطبى حالياً على الطلبة المقبولين بها، وأبرزها إجراء تحليل الدم والبول لاكتشاف أى أمراض مزمنة يعانون منها، وأن أى طالب ينتج عن تحليل عيناته اكتشاف تعاطيه أى مخدر، تتم مخاطبة الأسرة لمتابعته وعلاجه، وتقدم الجامعة الدعم اللازم له، ولكن لن يتم فصله أو إلغاء قيده، مشيراً إلى استمرار منح التطعيمات ضد كورونا.

وفتحت معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعات الحكومية، أمس، أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة، الناجحين فى الدور الأول بالثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى الشعب العلمية 205 درجات بنسبة 50% مئوية، لعدد طلاب 42065، وكذلك طلاب الشعبة الأدبية بعدد إجمالى 24932.

وشدّدت الجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشدّدة؛ للوقاية من كورونا، خلال مرحلة تسجيل الطلاب للرغبات، من حيث التعقيم والتطهير الدورى للمنشآت الجامعية ومعامل الحاسب الآلى والتشديد على ارتداء الكمامة، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء الوجود داخل المعامل لتسجيل رغباتهم، وتوفير المستلزمات اللازمة من طابعات وأحبار وفنيين ومتخصصين للتعامل مع الموقع الإلكترونى وتسجيل الطلاب للرغبات باحترافية.

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، إنه «يحق لكل طالب بالمرحلة تسجيل 75 رغبة، أسوة بغيرهم من مراحل الجامعات المختلفة»، مؤكداً أنه يجب على كل طالب أن يكتب جميع الكليات من التخصص ذاته الذى يرغب فى الالتحاق به، بجانب كتابته جميع الرغبات، وأن خدمة تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق تتم بالمجان فى مختلف الجامعات الحكومية، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

كما بدأت، أمس، أيضاً أعمال اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، للكليات التى يُشترط للالتحاق بها اجتيازها، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالى، حيث يواصل موقع التنسيق استقبال رغبات الطلاب الراغبين فى تسجيل الاختبارات، على أن تبدأ الجامعات والكليات المختلفة استقبال الطلاب لتأديتها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وقال «عطا» إنه سيتم إتاحة تسجيل اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، مؤكداً أنه لن يُتاح فتح باب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه سيتم إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات مباشرة عقب الانتهاء من تأدية اختبارات القدرات.