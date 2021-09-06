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تعرف على الكليات المتبقية للشعبة العلمية في المرحلة الثالثة للتنسيق 2021

عبدالغفار: كل الطلاب الناجحين لهم أماكن بالكليات

كتب:

توفيق شعبان
03:01 م | الإثنين 06 سبتمبر 2021
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وجاء الحد الأدنى للقبوول بكلية الطب البيطري 85.6%، والتمريض 62.43%، والهندسة 79.75%، والتخطيط العمراني 78.78%، والفنون التطبيقية 77.31%، والحاسبات والمعلومات 75.12%، والفنون الجميلة عمارة 70%.

وقال عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، إن هناك أماكن شاغرة بالمرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية، بكليات الزراعة، والتربية، والتربية طفولة، والآدابن والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية، والتربية النوعيةن والكليات التكنولوجية، منوها إلى أن جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لهم أماكن بالكليات.

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