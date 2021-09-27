تعليم البحر الأحمر: تسليم الكتب بعد سداد المصروفات المدرسية

قال هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه لن تسلم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية.

وجاء ذلك خلال اجتماعه بمديري وموجهي الوزارة ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022، كما بحث وكيل الوزارة العمل بالمدارس بنظام التطوع مجانا، بناء على تعليمات الوزارة، وناقش العجز والزيادة بأعضاء هيئة التدريس، وأكد على أهمية تطعيم جميع العاملين بالقطاع التعليم بلقاح كورونا.

استعدادات تعليم البحر الأحمر لاستقبال العام الجديد

وتضمن الاجتماع مناقشة استعدادات المديرية لبدء العام الدراسي بخطة التنمية المستدامة وموقف الكتب واستلامها من مخازن المديرية وتسليمها بالمدارس، فضلاً عن الصيانة البسيطة ونسبة تنفيذها بالإدارات التعليمية.

كما أكد «عبد الغني» على حصر الرواكد، ومتابعة حالة المدارس واستعدادها لاستقبال الدراسة، بالإضافة لنظافة المدارس من الداخل والخارج، والتواصل مع مجلس المدينة حال ظهور أي مشكلة في المحيط الخارجي للمدارس.

قبول طلاب دمج الإعدادية بمدارس التعليم الفني

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة لعام 2020/2021 «نظام الدمج» بمدارس التعليم الفني، على أن تكون المقابلة الشخصية واختبار القبول يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر المقبل بمدرسة الغردقة الصناعية بنات.