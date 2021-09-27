الفار: تنفيذ 34 محطة تحلية لإنتاج مياه الشرب بتكلفة 23 مليون جنيه

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه يجري تنفيذ مشروعات لإيجاد مصادر بديلة وغير تقليدية للمياه من خلال محورين رئيسيين، الأول هو التوسع في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، والمحور الثاني معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، شارحا أنه جرى تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 34 محطة تحلية لإنتاج مياه الشرب بإجمالي طاقة 442 مليون متر مكعب مياه سنويا، بتكلفة مالية 23 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ 27 محطة بطاقة 356 مليون متر مكعب سنويا بتكلفة 17 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 3 محطات بطاقة 62 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ اليوم بلغت 75% في الثلاث محطات بتكلفة 4 مليارات جنيه.

22 محطة تحلية مياه بسيناء

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، أنه مخطط تنفيذ 4 محطات بطاقة 24 مليون متر مكعب سنويا، بتكلف 2 مليار جنيه، و22 محطة تحلية مياه بسيناء بإجمالي 186 مليون متر مكعب مياه سنويا بتكلفة مالية 9 مليارات جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ 16 محطة بإجمالي طاقة 128 مليون متر مكعب سنويا، وجاري تنفيذ 2 محطة بطاقة 37 مليون متر مكعب، ومخطط تنفيذ 4 محطات تحلية مياه بإجمالي طاقة 21 مليون متر مكعب وجميع المحطات جرى توزيعها بسيناء بالكامل.

4 محطات معالجة مياه البحر بجنوب سيناء

وتابع بأنه مخطط افتتاح 4 محطات معالجة مياه البحر بجنوب سيناء بتكلفة 1.8 مليون جنيه، الأولى هي محطة رأس سدر بطاقة 30 ألف متر مكعب على اليوم، ومحطة أبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب على اليوم، ومحطتي دهب ونويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب على اليوم، موضحا أن الهيئة الهندسية تكلفت بتنفيذ 36 محطة معالجة للصرف الصحي والزراعي بإجمالي تكلفة 38 مليار جنيه، جرى تنفيذ منها 27 محطة بطاقة 470 مليون متر مكعب سنويا بتكلفة 20 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 9 محطات بطاقة 3 ملايين متر مكعب سنويا، ونسبة التنفيذ 67% بتكلفة 18 مليار جنيه، ولسيناء منها 13 محطة معالجة بإجمالي طاقة 3.1 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة مالية 19 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذ 7 محطات بإجمالي طاقة 3 مليارات متر مكعب سنويا، وجاري تنفيذ 3 محطات معالجة بإجمالي طاقة 12 مليون متر مكعب سنويا، ومخطط تنفيذ 3 محطات معالجة صرف بإجمالي طاقة 14 مليون متر مكب سنويا.