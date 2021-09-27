السيسي: مفيش حاجة بتتعمل نص نص.. الفدان في سيناء بيكلفنا 300 ألف جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية تعمل وفق آخر ما توصل إليه التخطيط والعلم في بناء وإنشاء القرى والمنشآت الزراعية، مؤكدا: «مفيش حاجة بتتعمل نص نص».

الرئيس: هنوفر كل الخدمات لأهالي سيناء ولعمال مشروع الـ500 ألف فدان

وتحدّث الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، عن مشروع الـ500 ألف فدان بسيناء، قائلا: «الشركات الكبيرة هتشغل ناس، والناس اللي هتشتغل هتجيب أسرها، وهنوفر لهم كل الخدمات المطلوبة، زي المدارس والمساجد والكنائس في سيناء، سواء كانوا أهالي سيناء أو حتى باقي المصريين».

الرئيس: هنغيّر شكل الحياة في سيناء

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ تنمية الفدان الواحد تكلّف الدولة 300 ألف جنيه، متابعا: «دورنا إننا نوفر فرص عمل ونعمل تنمية ونرفع القدرات في توفير السلع الأساسية، ونوفر فرص عمل للناس ونغيّر شكل الحياة في سيناء».

وتسهم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في شرق بورسعيد، في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء، من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة، منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل المحطة على خلق 40.2 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، فضلا عن تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.

وتعتبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، الأكبر من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والمشروع الأهم في تنمية شبه جزيرة سيناء، وتكلفت 1.2 مليار دولار، وتعمل على معالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3، ونحو مليار م3 كل سنة.