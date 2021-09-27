الكنيسة: صدور عدد جديد من مجلة الكرازة..والافتتاحية بقلم البابا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن صدور عدد جديد من مجلة «الكرازة» الناطقة بلسان الكنيسة، ويحمل غلاف العدد الجديد صورة للصليب بفن «اليوتا» بمناسبة الاحتفال بتذكار ظهوره على يد الملكة هيلانة والدة الملك قسطنطين وذلك في 17 توت من الشهر القبطي والذي يوافق اليوم الإثنين، وفقا للاعتقاد المسيحي.

تفاصيل العدد الجديد من مجلة الكرازة

وأكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إن افتتاحية العدد جاءت بقلم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان «التكريس.. ضرورة واحتياج»، أورد فيه البابا أن حياة التكريس هي إحدى مجالات الإيمان العامل، وهذا من خلال صيغتين قدمهما كلٌ من الرسولين بطرس وبولس، ثم استعرض البابا سبع فعاليات شارك فيها بالإسكندرية والقاهرة الفترة الأخيرة، لها صلة بحياة التكريس، وهي: «دورة تدريبية على مواجهة العنف ضد المرأة، مركز الابن الشاطر لعلاج المدمنين، مدرسة تيرانس، متفوقي الشهادت الإعدادية والثانوية العامة والفنية والدرجات الجامعية، الماجستير، الدكتوراه، مركز فيرينا للتمريض، بيوت الاغتراب، معاهد المشورة الأرثوذكسية».

مقالات لمطارنة وأساقفة الكنيسة

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة، أن العدد يحتوى على عدد من المقالات لمطارنة وأساقفة الكنيسة منهم: «الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا بسادة، والأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد»، هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة لعدد من الكهنة والخدام المتخصصين.

نسخة «pdf» بدلا من الورقية

يذكر أن مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصدرها الكنيسة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد إلكترونيا، في نسخة «soft copy» في صيغة «pdf» دون النسخة الورقية.

يذكر أن مجلة الكرازة، قد أسسها البابا شنودة الثالث بعد رسامته أسقفا للتعليم، وكانت تصدر شهريا اعتبارا من 1965 عبر الكلية الإكليريكية، وتولى رئاسة تحريرها، حتى منحته نقابة الصحفيين عضويتها في العام التالي.