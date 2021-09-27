خبر تأجيل المدارس.. مصدر بـ«التعليم» يكشف الحقيقة

لم تفلح تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتأكيده مرارا وتكرارا بعدم تأجيل الدراسة، وأنّ العام الجديد سيكون منتظما وحضوريا بشكل منضبط وآمن، في وقف الشائعات وانتشار خبر تأجيل المدارس للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بين أولياء الأمور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر أن ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، أي بعد 13 يوما من الآن، طبقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا للدراسة.

خبر تأجيل المدارس غير صحيح والدراسة في موعدها

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ الدراسة في موعدها طبقا للخريطة الزمنية، ولا صحة مطلقا لما يتداولة البعض من تأجيل الدراسة بسبب زيادة أعداد إصابات كورونا وانتشار متحور دلتا ودخول مصر الموجة الرابعة، مؤكدا أنّ العام الدراسي الجديد سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال أيام الأسبوع في المدارس، وسيكون به أعمال سنة وسيتم تفعيل الحضور والغياب للطلاب والمعلمين.

إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة كورونا بالمدارس

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الوزارة أصدرت تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير جميع المدارس وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، إضافة إلى أنّه سيتم تطعيم جميع المعلمين والعاملين بقطاع التعليم قبل الدراسة.

منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المدارس

وتابع المصدر، أنّه سيتم منع دخول المعلمين والإداريين والعمال الذين رفضوا التسجيل على موقع وزارة الصحة، والحصول على لقاح كورونا المدارس، باستثناء الحالات المرضية التي لديها موانع صحية وظروفهم لا تسمح بالتطعيم، إضافة إلى أنّه سيجرى تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بعد الانتهاء من تطعيم طلاب الجامعات.

وقال المصدر، إنّه سيتطلب من المعلمين والإداريين الذين لم يحصلوا على اللقاح، عمل مسحة كل 3 أيام على حسابهم الشخصي، للسماح لهم بالدخول للمدرسة أو المنشآت التعليمية.