حالة الطقس اليوم 28-9-2021.. أمطار خفيفة وشبورة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، وفق البيان الصادر عن خبرائها، توقعاتها بأن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوبي سيناء والصعيد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد، إنّ مناطق من السواحل الغربية وجنوبي سيناء والبلاد، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم، على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، كما يتوقع أن تتعرض مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشرقية لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ويترواح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 30 16

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 18

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 26 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 22

قنا 34 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 34 24

الوادي الجديد 34 19

شلاتين 34 24

أبو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26