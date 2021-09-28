حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه شخصية عفوية في التعامل مع كل شيء حوله، فهو لا يميل للتخطيط المسبق لعمل أي شيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط.. قد يساعدك الفلك على الخوض في جدال الهدف منه التعاون والتكامل.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات وقد يساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء وتؤثر فيمن حولك، فقط حافظ على حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.