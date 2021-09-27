حظك اليوم برج الحمل الإثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

دائمًا ما يسعى مولود برج الحمل وراء تحقيق أهدافه وآماله مهما كانت الصعاب التي تواجهه في الوصول إليها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقول رأيك بلباقة وتبدو مقنعا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في منزلك الثالث يدعمك وتجد أنّ الأهل والأقارب والأحباب هم الملاذ الأمثل بالنسبة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.