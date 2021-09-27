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أمين «الشيوخ» يستقبل أمناء عموم ومساعدين في البرلمانات العربية

كتب:

محمد يوسف
03:15 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
الامين العام لمجلس الشيوخ

الامين العام لمجلس الشيوخ

استقبل المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، ظهر اليوم، الوفد المشارك ضمن فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية.

وفي بداية اللقاء، رحب عتمان بالوفد العربي، ونقل لهم تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا اعتزاز المجلس بهذه الزيارة.

وأكد عتمان، أهمية البرنامج التمكيني ليكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوي على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.

 

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