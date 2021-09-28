حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يعتبر من الشخصيات الصبورة جدًا، ويُعتمد عليه، كما أنّه يتحمل الصدمات بقوة وثبات واحتمالٍ كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاهتمام بأعمالك وبأمور مالية أو تجارية، فقط اعتن بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس في مواجهة برجك قد تصيبك بالتشوش.. حاول أن تحافظ على الهدوء واللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.