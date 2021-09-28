رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يعتبر من الشخصيات الصبورة جدًا، ويُعتمد عليه، كما أنّه يتحمل الصدمات بقوة وثبات واحتمالٍ كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاهتمام بأعمالك وبأمور مالية أو تجارية، فقط اعتن بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس في مواجهة برجك قد تصيبك بالتشوش.. حاول أن تحافظ على الهدوء واللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الثور الإثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الثور الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الثور السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الثور الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا