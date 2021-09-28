حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان خاصة من الرجال، إذ يتميز مواليد هذا البرج بالوفاء والإخلاص والدعم غير المشروط.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تنصحك الأفلاك بأن تتحرك اليوم بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامضِ بثقة ولا تعلن خططك وأخبارك كي يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.