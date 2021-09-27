موعد عرض مسلسل كف ودفوف على mbc

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل كف ودفوف، حيث يتناول العمل الدرامي واقعة عرس الجن، بشكل مختلف، وكانت الواقعة الأصلية حول «الطاقة نورة» صاحبة فرقة غنائية شهيرة لإحياء الحفلات والأفراح في الكويت، ثم أعلنت اعتزالها تماما بعد الواقعة التي عرفت بـ«عرس الجن» في ذلك الوقت.

موعد عرض مسلسل كف ودفوف

بدأ عرض مسلسل مسلسل كف ودفوف على قناة ام بي سي 1، من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، يعرض المسلسل يوميا من الأحد الى الخميس في الساعة 5 مساء، والإعادة الأولى تكون 4 صباحا، والإعادة الثانية 1 ظهرا.

وتناول مسلسل «كف ودفوف» واقعة عرس الجن، بشكل مختلف، وكانت الواقعة الأصلية حول «الطاقة نورة» صاحبة فرقة غنائية شهيرة لإحياء الحفلات والأفراح في الكويت، تؤدي أغاني فلكلورية، بمصاحبة عضوات الفرقة بالدق على الدفوف، وأعلنت «نورة» اعتزالها تماما بعد الواقعة التي عرفت بـ«عرس الجن» في ذلك الوقت.

أحداث مسلسل «كف ودفوف»

تدور أحداث مسلسل في فترة عقد الثمانينات، في رحلة تعاين جانباً من تاريخ الفرق الشعبية، وتسرد طرفاً من الحياة الشخصية لأفرادها، فأحداث العمل تدور حول فرقتين شعبيتين، الأولى نسائية تقودها «سليمة» التي تجسد الفنانة هدى حسين، والثانية رجالية، لنشهد ما يدور بين الفرقتين من صراعات، ونعاين طبيعة العلاقات بين أفرادها، فيما يتطرق العمل إلى قضايا اجتماعية أخرى، بقالب جريء وجديد.

معلومات عن مسلسل «كف ودفوف»

مسلسل «كف ودفوف» من تأليف حمد الرومي وإخراج منير الزعبي، بطولة عدد من نجوم الدراما الكويتية من بينهم هدى حسين، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي ولولوة الملا، روان مهدي، أحمد شعيب، منيرة محمد، محمد ياسين، فهد البناي، فهد الصالح، الآء شاكر، لطيفة المجرن، قحطان القحطاني، محمد عاشور.