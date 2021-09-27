طبيب يوضح المكونات الصحية للوجبة المدرسية.. تقوي مناعة الجسم

قال الدكتور هاني إسحاق شحاتة، أخصائي المناعة والروماتيزم بالمنيا، إنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2021-2022، لابد أن تحرص جميع الأسر علي تقديم وجبات غذائية صحية للأبناء، وأن تحاط المدرسة علما بالتاريخ المرضي للأطفال في مراحل التعليم الأساسي، خاصة مرضى السكر أو الأنيميا أو حساسية الطعام أو الدواء أو أنيميا الفول.

وأضاف «شحاتة» في تصريحه، أن هناك مكونات صحية يومية للوجبة المدرسية ليست محصورة في ساندوتش الجبنة أو البيض أو اللانشون إنما تتكون أساسا من: «الخبز بأنواعه، الفواكه خاصة التفاح والموالح، الحليب والزبادي، سلطة الخضروات، والماء النظيف»، كما أن هناك مكونات صحية للوجبة المدرسية بحد أقصى «يومين» أسبوعيا وبالتناوب وهي: «اللحوم الحمراء، منتجات اللحوم والفراخ والبانية، الجبنة، والبطاطس المحمرة».

مكونات غذائية يجب الابتعاد عنها في الوجبة المدرسية

وأوضح «طبيب المناعة» أن هناك مكونات غير صحية لابد أن تخلو منها الوجبة المدرسية مثل: «الشيكولاتة، السكريات، الكاتشب، الشاي والقهوة والنسكافية، الإندومي، وجميع أطعمة الشارع لأنها غير آمنة، مشيرا إلى أن النظافة والطهي الكامل من أهم عناصر سلامة وصحة الأطفال، محذرا من طعام الشارع ووصفه بأنه العدو الأول المتسبب في النزلات المعوية وجرثومة المعدة.

التغذية الصحية التي تقوي مناعة الجسم

وعن مصادر التغذية الصحية التي تقوي المناعة قال طبيب المناعة، يجب الحصول على الكالسيوم من الحليب ومنتجات الألبان المختلفة والبيض ومنتجات فول الصويا، ونحصل على الحديد من اللحوم الحمراء خاصة البلدية ومنتجاتها ومن الخضروات الطازجة مع طهيها بشكل جيد، مشيرا إلى أن فاكهة الموالح الغنية بفيتامين C لها دور مهم وفعال في زيادة امتصاص الكالسيوم والحديد بعد الهضم.