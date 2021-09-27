«حياة كريمة» تنظم ندوة عن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» عبر فيس بوك، أنّه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة «حياة كريمة»، عقدت ندوة بمدرسة كفر الجزيرة تضم أهالي كفر الجزيرة وكفر السنادية، بمحافظة الغربية، لمناقشة موضوع التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا.

وتناولت الندوة عدة موضوعات على 3 محاور مهمة، كما يلي:

1. محور نشر الثقافة الرقمية، ويهدف لمحو الأمية الرقمية، ونشر الوعي الرقمي وتعزيز الثقافة الرقمية لتحقيق الشمول الرقمي للفئات المستهدفة، ويشمل ندوات التثقيف المالي والرقمي محو الأمية الرقمي، والمواطنة الرقمية، خدمات الحكومة، وأساسيات التحول الرقمي.

محور المهارات الرقمية

2. محور المهارات الرقمية، ويهدف لتدريب طلاب المدارس والجامعات على مهارات استخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور التكنولوجي، ويشمل الحاسب الآلي والإنترنت والبرامج والتطبيقات المكتبية والأمن السيبراني.

محور التمكن الاقتصادي الرقمي

3. محور التمكن الاقتصادي الرقمي، ويهدف لتأهيل الطلاب والخريجين من أبناء القرى المستهدفة للعمل الحر والتدريب والشمول المالي والدفع الإلكتروني ونقل المهارات والتجارة الإلكترونية، ويشمل البرامج والتطبيقات المكتبية المتقدمة، مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، التسوق الرقمي، المهارات الوظيفية والحياتية، الشمول المالي، ريادة الأعمال، إدارة الأعمال، العمل الحر.

وفي نهاية الندوة، سجّل عدد من الحضور لهذه الدورات وفتح باب النقاش.

قافلة طبية موسعة للقرى الأكثر احتياجا لعلاج المرضى غير القادرين

وفي قرية الأحراز بمحافظة القليوبية، نظمت مبادرة «حياة كريمة»، قافلة طبية موسعة للقرى الأكثر احتياجا لعلاج المرضى غير القادرين، وتسجيل الحالات التي تحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة، أو نفقة التأمين الصحي، أو قرار علاج رئيس الوزراء للحالات الحرجة لدرجة عالية، وذلك في تخصصات (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الأطراف الصناعية).