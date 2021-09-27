الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة «حياة كريمة».. تعرف على مكانهما

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين جديدتين وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية للكشف على المواطنين والكشف المبكر لبعض الأمراض في فترة الطفولة، وذلك في إطار وزارة الصحة لتنفيذ رؤية الدولة 2030.

تعرف علي موعد إطلاق قافلتين طبيتين صمن مبادرة «حياة كريمة»

وأكدت وزارة الصحة، موعد القافلتين الجديدتين يومي 28 و29 سبتمبر، للكشف على المواطنين والفحص المبكر للأمراض التي يعاني منها بعض المرضى ومعالجة العديد منها، مشيرة إلى أن القافلتين في محافظة أسيوط ومحافظة الجيزة.

التخصصات الطبية للقوافل التي أطلقتها وزارة الصحة

وكشفت الوزارة عن التخصصات الطبيبة التي ستقدمها القوافل في مختلف المحافظات، وتمثلت في الباطنة، وقسم الأطفال، وقسم الأنف والأذن، وقسم النساء والولادة، وقسم خدمات تنظيم الأسرة، وقسم العظام، وقسم الجراحة، وقسم الرمد والأسنان، وقسم القلب، وقسم الجلدية، وقسم الخدمات والأشعة، وقسم التحاليل.

أماكن القافلتين الجديدتين في محافظتي أسيوط والجيزة

وأوضحت وزارة الصحة القرى التي ستتوفر بها القافلتين الطبيبتين في محافظتي أسيوط والجيزة:

- جزيرة الاكراد مركز الفتح بمحافظة أسيوط.

- القبابات حي أطفيح بمحافظة الجيزة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 1375 عيادة، مشيرًا إلى إجراء 30 ألفا و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 40 ألفا و863 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وتابع مجاهد، أنه يجرى تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 850 مركزًا، إضافة إلى الدفع بـ«أتوبيسات» في الشوارع لحث المواطنين على الإقبال على تلقي اللقاحات، والوزارة قررت فتح كل مراكز الشباب في المحافظات لمن لم يسجلوا، حتى يذهبوا إليها للتسجيل والحصول على اللقاح في نفس الوقت، بدء من يوم الأحد المقبل.