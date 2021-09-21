«النيابة الإدارية» ناعية المشير طنطاوي: كان رمزا للبطولة والتضحية

نعى المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق.

وقال أبو زيد في بيان صحفي، منذ قليل، إنه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كل المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يقدم بخالص التعازي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قادة القوات المسلحة المصرية ورجالها الأبطال، ولشعب مصر العظيم، في وفاة المشير المغفور له بإذن الله محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المشير طنطاوي، الذي فاضت روحه إلى بارئها بعد حياة حافلة كان فيها سيادته رمزاً للبطولة والتضحية، خاض حروب مصر في الدفاع عن أرضها المقدسة واستردادها، وتولى قيادة سفينة الوطن باقتدار في مرحلة بالغة الدقة والخطورة من تاريخ مصر الحديث.

وتابع أبو زيد: «رحم الله الفقيد، الذي رحل عن مصر بروحه ولكن ستظل ذكراه العطرة رمزاً للوطنية والفداء، وألهم أسرته وذويه وشعب مصر العظيم الصبر والسلوان».

وكان المشير طنطاوي توفى صباح اليوم، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، الذي نعى المشير طنطاوي، ووصفه بالبطل الذي صنع أعظم الأمجاد والبطولات التي تم تسجيلها بحروف من نور في تاريخ مصر.

مجلس الوزراء ينعى طنطاوي

كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، نعياً للمشير طنطاوي، قدمت خلاله واجب العزاء لأسرة المشير والأسرة العسكرية وجموع الشعب المصري.

وأكد الوزراء في نعيه أن المشير طنطاوي سوف يظل اسمه خالداً في تاريخ الأمة المصرية وقلوب المصريين، واصفاً إياه بـ«القائد العسكري الفذ» وأنه رجل دولة من طراز رفيع، وأنه أدى مهام بضمير وطني خالص، وإقدام وشجاعة غير متناهية، فضلا عن كونه لم يبتغ إلا أن يرى راية مصر خفاقة، وأرضها مستقلة حرة، وإرادتها صلبة لا تلين ولا تنكسر.