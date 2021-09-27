الأوراق المطلوبة للقيد بالكلية المرشح لها الطالب بجامعة الأزهر

يستعد العديد من الطلاب، للالتحاق بالجامعات خلال الفترة الحالية، ودخول الكلية التي طالما حلموا بها، وذلك بعد ظهور نتيجة التنسيق المقرر لها الشهر المقبل، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، وفي هذا الصدد، حددت جامعة الأزهر إجراءات القيد بالكلية التي يجري ترشيح الطالب لها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز إجراءات القيد بالكلية التي رشح لها الطالب والمستندات المطلوبة.

إجراءات القيد بكليات جامعة الأزهر

بعد معرفة الطالب للكلية التي رُشِّحَ لها، بعد انتهاءه من تسجيل التنسيق، عليه التوجه لتلك الكلية فورًا، وبحد أقصى بعد مرور أسبوعين على ميعاد الترشيح، ومن تاريخ إعلان النتيجة وذلك لاستكمال إجراءات القيد.

الأوراق المطلوبة للقيد بالكلية التي رشح لها الطالب

1 - إحضار أصل استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية.

2 - لابد من إحضار أصل شهادة الميلاد (بالكمبيوتر).

3 - بالنسبة للطلاب من سن 18 عاما حتى 22 عليهم إحضار نموذج (2 جند).

4 - بالنسبة لمن بلغ 22 عاما فأكثر عليه إحضار الموقف من التجنيد والالتحاق بالجيش.

موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق بجامعة الأزهر

وفي ذات السياق، كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر، أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بداية من غد الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر ولمدة يومين حيث ينتهي التنسيق الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في بيان له، أنه بعد التواصل مع بوابة الحكومة الإلكترونية تقرر موعد بدء المرحلة الثانية.

وقال الشربيني، إن المرحلة الثانية لتنسيق القبول تستقبل الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.