زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الفترة الأخيرة، عن خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية، خاصة بعد إعلان وزارة المالية المصرية، بحظر التعامل مع الأجهزة الإدارية للدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو التعاقد مع أي من مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلا المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2021.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في التقرير التالي:

إجراءات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وحتى يتمكن مقدم الخدمة من التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية، يجب اتباع بعض الإجراءات الآتي:

أولا تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية، وهي كالتالي:

رقم تسجيل الشركة

البريد الالكتروني للشركة

رقم الهاتف- الموبايل للشركة

اسم مفوض الشركة باللغة العربية، والانجليزية

الرقم القومي للمفوض

رقم الهاتف الخاص بالمفوض.

البريد الالكتروني للمفوض.

بعد تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على المنظومة يقوم الممول بالخطوات التالية:

التوجه إلى مأمورية التابع لها الممول وتقديم التفويض ويكون معتمد من الشركة بتوقيع بنكي، أو يقوم المفوض بتقديم صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.

استلام الممول صورة من التفويض تكون مختومة و بختم المأمورية.

إرسال بريد إلكتروني للمأمورية التابع لها الممول، ويرفق به صورة التفويض المختومة من المأمورية، وصورة شهادة التسجيل الضريبي، وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض وهو elnvoice@eta.gov.eg

خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وحتى يتمكن مقدم الخدمة من التسجيل الذاتي على المنظومة يجب اتباع الآتي:

بعد إرسال البريد الالكتروني لمصلحة الضرائب، سوف يتم استلام بريد، محدد به وقت لإنشاء الملف الرقمي وفي الموعد المحدد قدم أصول مستنداتك للاطلاع وسلم أصل خطاب التفويض إلى المأمورية المختصة.

يتم ضبط إعدادات جهاز الكمبيوتر من خلال الدخول على اللينك https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/faq/ وتنزيل UAT/PrePord من خلال Root CA Certificate file واتبع الخطوات الموضحة على sdk لتسهيل عملية إعداد الشهادة على الجهاز الخاص بك.

ثم استلام ايميل دعوة من مصلحة الضرائب تستطيع من خلاله التسجيل على المنظومة.

بعد فتح الدعوة يتم استكمال البيانات والضغط «حفظ» سيصلك OTP على الهاتف المسجل، قم بادخاله وهكذا تكون قد اتممت التسجيل على المنظومة.

يمكنك ضبط التنبيهات الخاصة بالمنظومة من خلال إدارة التنبيهات وبالتالي يمكنك اختيار استلام التنبيه على بريدك الإلكتروني أو sms أو على erp وكذا يمكنك استلامها دفعة واحدة أو في نفس الوقت.

وتتيح المنظومة إضافة مستخدمين جدد على حسابك خلاف المفوض للتعامل مع المنظومة، وذلك بتسجيل بياناتهم من رقم قومي واسم بالعربي والإنجليزية ومدة الصلاحية وطبيعة العمل.

وإذا كان لديك «erp» نظام تخطيط الموارد المؤسسي عليك تسجيل بياناته من نوعه ومدة صلاحيته ورابط الاتصال ومفتاح التشغيل، وعند الحفظ ترسل رسالة فيها مفاتيح الربط والتشغيل ويرجى الاحتفاظ بها لتسهيل عملية التكامل لاحقا.