قبل إلهام شاهين.. 5 فنانين اعترفوا بزيارتهم لطبيب نفسي

روت الفنانة إلهام شاهين واقعة ذهابها إلى الطبيب النفسي خلال إحدى فترات حياتها، حيث فضلت الذهاب إلى طبيب خارج مصر، بسبب خوفها من الذهاب إلى طبيب مصري حتى لا «تُفضح»، على حد تعبيرها، قائلة: «رحت مرة لدكتور نفساني في فرنسا عشان اتكسفت أروح في مصر عشان ميفضحونيش».

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، قصص فنانين اعترفوا بزيارتهم للطبيب النفسي، وذلك خلال السطور التالية:

غادة عبدالرازق

قالت الفنانة غادة عبدالرازق إنَّ قرار ذهابها لطبيب نفسي ليس شيء ترفيهي، ولجأت له منذ 18 عاما، إذ أصابها نوع من الاكتئاب، ووسواس قهري، وفكرت في الانتحار، لذلك كان لابد من زيارة الطبيب النفسي، مؤكدة أنها تواظب على زيارة الطبيب النفسي وتتناول حتى الآن أدوية، وذلك خلال لقاء ببرنامج «مجموعة إنسان»، المذاع على شاشة «mbc»، ويقدمه الإعلامي علي العلياني.

إليسا

كشفت الفنانة إليسا أنها لجأت للطبيب النفسيّ، خلال فترة مرضها، لمساعدتها على تخطي مرحلة المرض وإصابتها بسرطان الثدي، وإعادة الراحة النفسية لها، وذلك خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

شيرين عبدالوهاب

اعترفت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، أنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي، لأنها تعاني «الوسواس القهري»، وذهبت لأكثر من طبيب نفسي ليعالجها، وحاليا تعالج عند دكتور أمريكي وتستعين بمترجم، مؤكدة أنها تستعين بطبيب لأنها لا تؤيد أن تتحدث مع أصدقائها عن أسرار يستغلونها فيما بعد، وذلك خلال لقاء ببرنامج «تخاريف».

هند صبري

صرحت الفنانة التونسية هند صبري من خلاله معاناتها من المرض النفسي الذي قد أصابها وهي فتاة في عمر 17 عاماً، وكانت نتيجة انفصال والديها عن بعضهما، مما دفعها إلى الخضوع للعلاج النفسي، بحسب ما أعلنت في إحدي اللقاءات التلفزيونية لقناة MBC في عام 2015.

حسن الشافعي

أوضح الملحن حسن الشافعي، أنه يعاني حالة الفوبيا من الطائرات، وكان يتغلب عليها من خلال تناوله بعض الأدوية المهدئة قبل أن يصعد إلى الطائرة، مما دفعه إلى الذهاب لأحد الأطباء النفسيين، وتلقي العلاج اللازم، حتى أوشك على الانتهاء من مرضه، وذلك خلال لقاء ببرنامج «المتاهة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني.