«الموسيقيين»: الخميس آخر فرصة لتقنين أوضاع المطربين

أعلن علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، منح فرصة للمطربين حتى الخميس المقبل لتنقنين أوضاعهم، وذلك بعد وقف بعض من المطربين ليسوا أعضاء في النقابة.

هاني شاكر يعطي فرصة للمطربين لنهاية الأسبوع

قال المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين في تصريح خاص لـ«الوطن»، سيجري عقد لجنة يوم الخيمس، لمناقشة طلبات المطربين لمنحهم تصريح من النقابة، مضيفا أنه يدعو جميع المطربين غير المقيدين، تقديم أوراقهم قبل يوم الخيمس حتى يتم تقنين أوضاعهم.

الموسيقيين تمنع عفروتو ومروان وموسى وريشة وكوستة

والجدير بالذكر، أن النقابة أعلنت أمس، منع التعامل مع عدد من مطربي، ومؤدي المهرجان، وذلك بسبب عدم قيدهم في النقابة، وعدم حصولهم علي تصاريح العمل، وجاء نص القرار كالتالي، «قررت نقابة المهن الموسيقية، بمنع التعامل مع كل من عفروتو، ومروان موسى، وريشة، وكوستة، وسمارة، وفرقة الصواريخ، ومحمود معتمد، ودبل، وزوكش، وكزبرة، و حنجرة»، لانهم غير مقيدين وغير حاصلين على تصريح بالعمل، وليسوا أعضاء بالنقابة، وغير مصرح لهم بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة، واجتياز الاختبارات الخاصة بالنقابة.

كانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت عدة قرارات، منها قرار منع الغناء بفلاشة، بالإضافة إلى أنها قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين، كما قرر المجلس أيضا إيقاف المطرب الشعبي، رضا البحراوي، عن الغناء لمدة شهرين، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش الذى قدم التماس على ما حدث له، لكنه حتى الآن لم يجري مناقشته لمعرفة نهايته.