عاجل.. السيسي: المياه بتاعتنا مفيش كلام فيها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه من أجل تقليل فواقد المياه لأنها غالية وعزيزة «لما أتعدى على أرض زراعية أو تبور مني أرض زراعية نتيجة نقص المياه، ونقص المياه هنا مش علشان المياه المقررة لينا هتقل لأ.. المياه بتاعتنا مفيش كلام فيها، ولكن أنا بتكلم إننا نحسن جودة وكفاءة مياه الري لدينا، لما نيجي نتكلم عن 80 مليار تبطين للترع، هل الدولة هتآخد تمنها من المزارعين لأ خالص.. ده معمول علشان يحسن وصول المياه، وبيقولو إنتاج الأرض ضعيف لقلقة المياه وبناءا عليه المزارعين هيخسرو، فإحنا بنعمل ده من أجل مصلحة الناس، فمش مقبول بقى وإحنا بنعمل ده يحصل تعديات ».

وأضاف الرئيس خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر قبل قليل، «هتسمعوا أرقام كبيرة جدا في المشروع اللي بتعمله في سيناء، بش مشاكله مش زي اللي موجودة في الأراضي اللي عليها ناس بتشتغل، لأننا عاوزين نعمل والناس بتشتغل من غير ما أوقف حالهم، ولكن لو ببطن هنا ترعة في 100 كيلو هعملها في لا وقت علشان محدش هتأثر».