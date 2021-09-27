«تعليم الدقهلية» تناقش ضوابط فتح باب التطوع للعمل بالمدارس

أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، على ضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري رقم (26) في 20 سبتمبر 2021، بشأن سد العجز في أعضاء هيئة التدريس، استعداداً للعام الدراسي 2021/ 2022، مع الالتزام بما جاء في كتاب نائب الوزير لشئون المعلمين، بشأن وضع آليات وضوابط فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية، لمساعدة المعلمين، من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفها من خلال مشرف المادة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الاثنين، في مدرسة ناصر الرسمية للغات، بحضور مديري عموم المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية ومسئولي الإدارات، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بحضور حامد أبو العنين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد هيكل، مدير عام التعليم العام، وعبد القادر عبد القادر، مدير عام التعليم الفني، والدكتور حازم الألفي، مدير عام الخدمات، مع مديري ومسؤولي الإدارات التعليمية.

تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات في المدارس

وأكد «عبد الرؤوف» على تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم (25) في 19 سبتمبر الجاري، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم، العام والفني، للعام الدراسي 2021/ 2022.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وعلى مديري الإدارات التعليمية بتكثيف المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا في المدارس

وطالب بتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم (27) بشأن متابعة تلقي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتأكيد على الانتهاء التام من تطعيم جميع العاملين بالدواوين والمدارس قبل بدء العام الدراسي.

وأعلنت أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة في 28 مدرسة تعليم عام وفني بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، بالإضافة إلي أعمال الصيانة البسيطة في 32 مدرسة بمركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم طرح 27 مدرسة انشاءات جديدة.