«تعليم الدقهلية»: تخفيض تنسيق القبول للثانوي العام إلى 244 درجة

أعلن المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن تخفيض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2022/2021 لمجموع 244 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021، بدلًا من 250 درجة والتي سبق الإعلان عنها عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021.

النزول بتنسيق الثانوية الصناعية إلي 220 درجة

وبحسب بيان صحفي، تمت الموافقة على تخفيض تنسيق القبول للثانوي الصناعي إلى 220 درجة، وأيضاً الثانوي الزراعي إلى 145 درجة، بينما ثبت تنسيق الثانوي التجاري على مجموع 140 درجة.

أعداد طلاب الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وأوضح «عبد الرؤوف» أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 109 آلاف و275 طالبًا وطالبة نجح منهم 92 ألفًا و99 طالبًا، وقال إنه سبق أن وافق محافظ الدقهلية على أن يكون تنسيق القبول للصف الأول الثانوي 250 درجة، وحيث إن عدد الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي العام لم يبلغ الأعداد المطلوبة حتى الآن بعد إعادة العرض تمت الموافقة على تخفيض درجة القبول الي 244 درجة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تعمل علي تطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وفتحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية التقديم إلكترونيًا للمرحلة الثانوية، العام والفني، للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 حتى يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وعقب ذلك تم إجراء حصر بأعداد الطلبة والطالبات المتقدمين للتعليم الثانوي العام والفني بمختلف تخصصاته وذلك لإعادة النظر في تنسيق المرحلة الثانوية لطلاب الدقهلية.