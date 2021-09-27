للتحويل إلى البرامج النوعية بكلية الهندسة جامعة المنصورة.. اعرف الطريقة

أعلن مكتب التحويلات المركزي بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، بدء التحويل للبرامج النوعية بكلية الهندسة وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021 أو الطلاب القدامى المقيدين بكلية الهندسة جامعة المنصورة أو بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية والراغبين في التحويل للمستوى «Level 000» أو «100 Level» بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

أنواع البرامج النوعية بهندسة المنصورة

ويمكن للطلاب التحويل إلى أي من البرامج الـ12 المتاحة وهي: «هندسة البناء والتشييد - هندسة الميكاترونيكس - هندسة الاتصالات والحاسبات - الهندسة الطبية والحيوية - هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة - الهندسة الكيميائية والبيئية - هندسة البنية التحتية والبيئية- هندسة العمارة المستدامة - هندسة الذكاء الاصطناعي - الهندسة الإنشائية - هندسة المواد التكنولوجيا المتقدمة - هندسة المياه المستدامة» وتقدم طلبات التحويل إلكترونيا من خلال نظام الوليد لتحويلات الطلاب من الرابط التالي: http://transfer.mans.edu.eg

مواعيد استلام طلبات التحويلات

يجرى استلام الطلبات على النموذج المعد لذلك بمكتب التحويلات المركزي ومقره «المدينة الجامعية للطالبات بجيهان - مدخل بوابة الجلاء» وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرة ماعدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حيث يكون القبول بالبرامج بنظام التنسيق للأعلى في المجموع إذا كان الطلب على الالتحاق في البرامج أكثر من الأعداد التي حددتها الكلية علما بأن التقدم بالطلب لا يعني الموافقة على قبول طلب التحويل حيث أن الموافقة النهائية بعد المراجعة واعتماد التحويل من السلطة المختصة.

الأوراق المطلوبة للطلاب المستجدين

- طلب التحويل من على النظام.

- صورة استمارة الثانوية.

- صورة بطاقة الترشيح.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

الطلاب القدامى:

- طلب التحويل من على النظام.

- بيان حالة الطالب.

- صورة استمارة الثانوية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمرد.

تحصيل الرسوم:

تحصل الرسوم بمكتب التحويلات المركزي بالفيزا من خلال ماكينة السداد الإلكتروني POS