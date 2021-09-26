جامعة المنصورة تبدأ تطعيم طلابها بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

أعلنت جامعة المنصورة عن بدء تطعيم طلاب الجامعة بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في نفس العيادة التي تلقى بها الطالب الجرعة الأولى، وطبقا لموعد تلقي الجرعة الثانية المذكور بكارت التطعيم الخاص بالطالب، وحددت مواعيد تلقي الجرعة الثانية بالعيادات من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا، على أن يحضر الطالب إلى العيادة التي تلقى فيها الجرعة الأولى في التاريخ المحدد والمذكور ببطاقة التطعيم الخاصة بالطالب، ويسلم صورة بطاقة التطعيم والبطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للاطلاع.

رئيس جامعة المنصورة: خطة شاملة لتطعيم الطلاب

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة وضعت خطة شاملة لتطعيم جميع منتسبي الجامعة بلقاحات فيروس كورونا في ظل خطة الدولة الشاملة ووزارة التعليم العالي لتحصين جميع منتسبي الجامعة بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضه وإكساب الجسم مناعة.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، في بيان صحفي، اليوم، أن الجامعة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى لتلقي لقاحات فيروس كورونا للطلاب القدامى عن طريق الإعلان عن أسماء الطلاب في كشوف على مواقع الكليات ومواقع التواصل الاجتماعي، وبلغت نسبة الطلاب الذين تلقوا التطعيم 54.4 % من إجمالي عدد الطلاب القدامى، حيث سجلت كلية الآداب أكبر عدد لتطعيم الطلاب وبلغ عدد الطلاب الذين تم تطعيمهم 10294طالبا، كما سجلت كلية التمريض أكبر نسبة تطعيم طلابها وبلغت 91 % من عدد الطلاب المقيدين بالكلية.

بدء تلقي الجرعة الثانية للقاح كورونا

وأشار أن الجامعة بدأت المرحلة الثانية لتطعيم الطلاب بالجرعة الثانية بدءا من أمس، وبالنسبة للطلاب الجدد تم البدء في تلقي الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا مع إجراءات الكشف الطبي، أما الطلاب الجدد الذين لم يبلغوا سن 18 عاما سيتم الإعلان عن مواعيد تطعيمهم بعد بلوغهم سن التطعيم.

وأكد أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الإلزامية لضمان سرعة التطعيم لكافة منسوبي الجامعة وربط تواجد الطلاب في الحرم الجامعي بحصولهم على التطعيم، ضمانًا لتحقيق عام دراسي آمن صحيًا لكافة عناصر المنظومة التعليمية.