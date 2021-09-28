ناقلة غاز مسال تصل إلى ميناء دمياط محملة بـ70 ألف طن

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة، كما استقبل أمس ناقلة الغاز المسال (ARISTIDIS I) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 299 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تحمل شحنة تبلغ حوالى 70 ألف طن من الغاز المسال متجهة لدولة الصين.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16798 طنا تشمل: 10750 طن فوسفات و3120 طن رمل و578 طن أسمنت و2200 طن كسب فول صويا و150 طن مولاس.

41997 طن حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41997 طن تشمل: 14166 طن ذرة و8265 طن قمح و1118 طن خشب زان و3435 طن حديد و8825 طن خردة و600 طن فول صويا و4713 طن نواتج و3655 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 875 طن .بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 90 حاوية مكافئة تشمل : خضروات ( فاصوليا وبطاطا وبطاطس وخرشوف وملوخية وورق عنب وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بنجر وأعشاب وحلبة وبصل وفول وليمون وينسون وفول سوداني وزيتون وريحان) وفواكه (رمان وفراولة ومانجو) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وإيطاليا وسنغافورة وهونج كونج ونيوزيلاندا وإنجلترا وألمانيا ومالطا والصين وأمريكا واليونان وكرواتيا .

108790 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 955 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 108790 طنا كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2481 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و10 وحدات نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 2413 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4352 شاحنة.