ارتفاع أسعار فئات «جيتور X95 موديل 2022».. زيادة 10 آلاف جنيه

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية «جيتور» في مصر، قائمة الأسعار الرسمية لطراز الجديد «جيتور X95 موديل 2022» بعد الزيادة السعرية الجديدة على السيارة، والتي أقرها الوكيل المحلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيتور» ارتفعت أسعار فئات السيارة الجديدة «جيتور X95 موديل 2022» بقيمة وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

قائمة أسعار «جيتور X95 موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر داخل السوق المحلي موديل 2022 بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 409.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 439.900 جنيه.

مواصفات وأداء «جيتور X95 موديل 2022»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 197 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 290 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حرمة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كم /ساعة في غضون 11.2 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 8.7 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4875 ملم الطول، 1925 ملم العرض، 1780 ملم الارتفاع، 2855 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 210 ملم.

- تتوافر بالسيارة عدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، و توزيع اليكترونى للفرامل، ونظام الثبات الالكترونى، وأنظمة مساعدة للفرامل، و فرامل يد كهربائية، والتحكم فى منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية، جنوط 18 بوصة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، ونظام مثبت السرعة، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الاطفال، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع وجود إضاءة نهارية LED ، كما زودت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي».