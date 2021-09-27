موقع عبري: فلسطينيون عثروا على دفتر يسجل العمليات العسكرية الإسرائيلية

أفاد موقع «والا خدشوت» الإسرائيلي، بأن فلسطينيين نجحوا في العثور على دفتر عمليات، تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في مكان استشهاد 3 فلسطينيين في بلدة بدو في مدينة القدس المحتلة.

وأكد «والا خدشوت» أن الدفتر يضم سجل العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، حيث لم يتضح إذ ما نجح الاحتلال في استرجاع دفتر الملاحظات.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتنع عن التعقيب

وقال المحلل العسكري للموقع الإسرائيلي، أمير بوحبوط، إنه خلال العملية العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في بلدة بدو قضاء القدس، وخلالها تم اغتيال 3 من عناصر فصائل المقاومة الفلسطينية بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، فقد بقى في المنطقة «دفتر ملاحظات» يضم تفاصيل وسجل مواعيد العمليات التي ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها في المنطقة، حيث تم العثور على دفتر الملاحظات من قبل الفلسطينيين.

وأوضح المحلل العسكري الإسرائيلي، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي امتنع عن التعقيب والرد على ما ورد من معلومات بشأن فقدان سجل الملاحظات والعلميات، أو إذا ما تمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من استعادة دفتر الملاحظات بشأن العمليات العسكرية التي خطط لها في المنطقة.

واكتفى المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إنه «خلال عملية أمس، فقد دفتر ملاحظات تابع لقائد القوة العسكرية، وبعد التحقيق يبدو إنه لا يوجد خوف من تسريب معلومات حساسة».

جيش الاحتلال يبحث عن أسلحة معدة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية

ورجحت قناة «كان» الإسرائيلية، أن تتواصل العمليات العسكرية المكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة، بهدف العثور على أسلحة معدة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال لم يتمكن من العثور على الأسلحة التي يعتقد بوجودها وبحث عنها خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، في إشارة إلى تكثيف المداهمات لقرى فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.