رضا البحراوي يطرح أغنية «أنا المدرسة» رغم قرار إيقافه: «آسف مش شايف حد»

طرح الفنان رضا البحراوي أغنية جديدة بعنوان «أنا المدرسة»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» منذ قليل، رغم قرار إيقافه.

أغنية «أنا المدرسة» من غناء رضا البحراوي، وكلمات أحمد غريب، وألحان محمد حريقة، ومن إنتاج شركة «هاي ميوزيك للإنتاج الفني طارق عبدالستار».

أغنية «أنا المدرسة»

وتقول كلمات الأغنية: «أبطال العالم في كلامكو.. وفي افعالكم صفر علي الشمال.. وأنا مش بعد تاريخي دا كله همشي في سكة.. قولنا وقولوا أيوه بطولي.. وأشرف أي حد.. ياما كسبت لوحدي عتاولة.. حب الناس رزق من المولي.. وأنا طول عمري باكلها حلال.. قالوا الكبير مش بكلامه.. لا دا الكبير فعل وتنفيذ.. وأنا المدرسة مهما عملتوا.. ومفيش منافسة مع التلاميذ.. انت ابتديت تخرف مشيك مبقاش يشرف.. شكلك يازميلي ناسي معرفتك.. مش مقاسي أنت فاضي بالنسبالي.. آسف مش شايف حد».

وجاءت هذه الأغنية بعد أيام من قرار وقف المطرب رضا البحراوي، لمدة شهرين عن الغناء، وذلك أثر خلافه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وظهر شاكوش في فيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء ثم قال: «هو حسن فين راح فين أنا كان نفسي فيه بس للأسف خاف وجري»، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا كبيرا في حينها.

وقف حسن شاكوش

وأوقف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن الغناء نهائيا، وسُحب تصريح الغناء منه، حيث قدم تظلما وتم رفضه وذلك لإهانته عازفي الإيقاع من خلال فيديو نشره عبره صفحته الرسمية علي «الفيس بوك».

يذكر أن النقابة أعلنت منع غناء المطربين بالفلاشة، وألزمت المطربين الغناء بفرقة موسيقية مكونة من 8 أفراد، حيث تم تغريم الفنان أحمد سعد 20ألف جنيه منذ أيام قليلة، وذلك لمخالفة القرار.